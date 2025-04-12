Преподаватели туркменских вузов выступают за возрождение интереса к чтению среди молодежи

Старший преподаватель Туркменского государственного института культуры Бахар Бекмурадова подняла вопрос о необходимости возрождения культуры чтения среди молодого поколения. Об этом она написала в статье, опубликованной в газете «Нейтральный Туркменистан».

Бекмурадова отмечает, что в эпоху цифровых технологий традиционное чтение научно-популярной и художественной литературы все чаще уступает место быстрому потреблению контента в интернете.

По ее мнению, современные студенты и школьники предпочитают получать информацию из цифровых источников, что приводит к поверхностному восприятию мира, ослаблению критического мышления и обеднению языка. Преподаватель подчеркивает, что задача педагогов высших учебных заведений заключается не только в передаче знаний, но и в воспитании любви к чтению как неотъемлемой части культурного и интеллектуального развития.

Для решения этой проблемы Бекмурадова предлагает несколько подходов: личный пример преподавателей, увлеченных литературой; разумное использование цифровых технологий, включая создание интерактивных заданий и обсуждение книг на онлайн-платформах; демонстрацию актуальности классических произведений через их связь с современными событиями.

В статье также отмечается опыт туркменских вузов в организации литературных дискуссий и творческих конкурсов по произведениям Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Сердара Бердымухамедова, которые, по словам автора, стали настольными книгами для молодежи.

Бекмурадова заключает, что чтение – это не просто способ получения информации, но важнейший инструмент формирования личности и духовно-нравственных ориентиров. В цифровую эпоху особенно важно научить молодежь осознанному выбору источников информации и воспитать потребность в чтении качественной литературы.