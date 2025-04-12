Посольство Туркменистана в Риме провело международную конференцию

Посольство Туркменистана в Италии совместно с Итальянским институтом Азии 10 апреля организовало в Риме международную конференцию «Диалог, доверие, мир, безопасность в мире». Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Для участия в конференции Рим посетила туркменская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана А.Гурбановым.

В ходе мероприятия было отмечено, что провозглашение ООН 2025 года – Международным годом мира и доверия дает возможность построить инклюзивный, справедливый и устойчивый мир. Также констатировалось, что инициатива Туркменистана является приглашением и призывом ко всем государствам начать совместную работу по реализации идей мира и доверия как основополагающего принципа мироустройства.

В своем выступлении А.Гурбанов выразил убеждение, что сотрудничество Туркменистана с Италией имеет хорошие перспективы.

Заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли подчеркнул приверженность Италии развивать взаимовыгодное сотрудничество со странами Центральной Азии.