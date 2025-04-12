Олимпиада-2028: женщины-спортсменки впервые будут в большинстве

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил на своем официальном сайте, что Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе станут первыми в истории, где количество женщин-участниц превысит число мужчин — 5655 против 5543 соответственно, пишет snob.ru.

Этот исторический сдвиг отразится и в отдельных дисциплинах. Например, в футбольном турнире будет представлено 16 женских команд, что превышает количество мужских (12). Женский бокс также расширят за счет введения дополнительной весовой категории.

Представители МОК подчеркнули: «Гендерное равенство было ключевым фактором при определении квоты для спортсменов и количества соревнований».

На предстоящих Играх в США будет разыгран 351 комплект наград — на 22 больше, чем на Олимпиаде в Париже в 2024 году. Программа пополнится пятью новыми видами спорта (лакросс, крикет, флаг-футбол, сквош и бейсбол/софтбол) и шестью смешанными командными дисциплинами, включая стрельбу из лука, легкоатлетическую эстафету 4×100 м, гольф, гимнастику, греблю и настольный теннис.

Интересно, что победители и призеры Олимпиады-2024 вернули организаторам более 100 медалей из-за обнаруженных дефектов. По словам атлетов, на наградах появились сколы и ржавчина, а напыление начало исчезать всего через несколько недель после церемонии награждения.