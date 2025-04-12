Для студентов Туркменистана пройдет конкурс по технологиям программирования

Студенты вузов Туркменистана приглашаются принять участие в конкурсе «Современные технологии программирования», который организует Туркменский государственный институт экономики и управления.

Конкурс состоится в онлайн-формате 1 мая в 13:00. В нем могут принять участие по четыре студента от каждого вуза, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Конкурс будет проводиться в форме тестирования, в ходе которого участникам за 120 минут предстоит продемонстрировать свои знания в области современных технологий программирования, в том числе, применения актуальных методов, способов, подходов при их использовании, владения языками программирования, а также решения соответствующих задач.

Заинтересованным в участии студентам и их руководителям-педагогам, необходимо до 26 апреля отправить личные сведения на адрес электронной почты tdydi.phzt.olimp@sanly.tm.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +99312486290, +99365620717, +9965602268 и вышеуказанной электронной почте.

Результаты конкурса определятся по сумме баллов, набранных студентами, и будут объявлены на сайте вуза-организатора.