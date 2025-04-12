Дизайнеры из Италии восхитились туркменскими национальными аксессуарами

Итальянские дизайнеры Глория Тревизиани и Клаудиа Беллини представили в Ашхабаде коллекции одежды, созданные в сотрудничестве с туркменским модельером Дженнет Агаевой. Показ состоялся в Выставочном зале Академии художеств Туркменистана.

«Мне было чрезвычайно интересно приступать к этой творческой работе. До встречи с Дженнет Агаевой я ничего не знала о Туркменистане, но чем больше узнавала о его культуре, народе, традициях, тем больше меня охватывал энтузиазм совместить европейскую классику с национальными аксессуарами туркмен», – рассказала Глория Тревизиани в интервью газете «Нейтральный Туркменистан».

По словам итальянского дизайнера, результат сотрудничества превзошел ее ожидания. «Я представить не могла, что это будет так красиво и гармонично, что эта взаимосвязь подарит столько разнообразных решений. Теперь благодаря работе в проекте я приобрела колоссальный опыт, который обязательно воплощу в новых коллекциях», – отметила Тревизиани.

Ее коллега Клаудиа Беллини высказала восхищение туркменской национальной вышивкой. «Я была восхищена тем, насколько органично узоры орнамента были вписаны в наши модели, не перегружая их. Маленькая сумочка через плечо, тонкий пояс, воротник, манжеты рукавов, украшенные неброским, но четким узором, сделали классический силуэт даже ярче», – подчеркнула она.

Показ был организован при поддержке Министерства культуры Туркменистана, Посольства Италии и Национальной ассоциации моды и ремесел Италии (CAN Federmoda). По словам генерального директора ассоциации Антонио Франкесчини, мероприятие стало «своеобразным мостом красоты, соединившим две страны, туркменских и итальянских дизайнеров, менталитеты двух народов».

Коллаборации предшествовала длительная совместная работа. На протяжении нескольких месяцев итальянские специалисты создавали модные силуэты с учетом особенностей туркменской традиционной одежды, а Дженнет Агаева дополняла модели элементами национального орнамента и серебряными украшениями.

В рамках проекта также были проведены мастер-классы от итальянских дизайнеров для студентов Академии художеств Туркменистана и семинары для профессионалов модной индустрии. Организаторы отметили, что подобное сотрудничество планируется продолжить в будущем.