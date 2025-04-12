Дети Астраханской области посвятили свои рисунки нейтральному Туркменистану
Сегодня в школе имени Махтумкули Фраги Приволжского района Астраханской области награждали победителей конкурса рисунков, посвященного празднованию 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.
Конкурс был организован при поддержке Консульства Туркменистана в Российской Федерации (г. Астрахань). Об этом сообщает МИД Туркменистана.
На церемонии награждения присутствовали консул Туркменистана, учителя, ученики и их родители.
В конкурсе участвовали школьники с 1 по 9 класс. Юные художники отразили в своих работах темы мира, добрососедства, дружбы между народами и вдохновленные идеей нейтралитета.
Победители и призеры были награждены дипломами, памятными сувенирами и ценными подарками. Отдельные работы были отмечены специальными призами от Консульства Туркменистана.
По случаю проведения церемонии награждения была организована видеовстреча со школой имени А.С. Пушкина в Ашхабаде, учащиеся которой также принимали участие в конкурсе рисунков.
Видеовстреча позволила участникам из обеих стран обменяться впечатлениями, поздравить друг друга и поделиться своими работами. Этот формат подчеркнул символическую значимость конкурса как моста дружбы и взаимопонимания между народами Туркменистана и России.