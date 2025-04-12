В Туркменистане завершился проект по процессу планирования адаптации к изменению климата

Проект «Развитие национального процесса планирования адаптации в Туркменистане» завершился итоговой конференцией высокого уровня, состоявшейся 10 апреля в отеле «Йылдыз». Мероприятие ознаменовало собой подведение итогов ключевых достижений проекта и определило планы страны по преодолению текущих вызовов, связанных с изменением климата.

Проект Программы развития ООН (ПРООН) и Зеленого климатического фонда (ЗКФ) (НАП) реализовывался в сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана. Запущенный в 2021 году, он сыграл важную роль в укреплении институционального и технического потенциала Туркменистана в области адаптации к изменению климата.

В течение четырех лет проект успешно интегрировал оценки климатических рисков и планирование адаптации в процессы национального развития и бюджетирования. Проект добился значительного прогресса, включая создание рамочной основы для реализации Парижского соглашения, сбор важных данных для планирования в водном секторе и развитие потенциала заинтересованных сторон в эффективном реагировании на климатические вызовы.

Среди ключевых результатов – разработка Дорожной карты по Национальному адаптационному плану Туркменистана и Концепции по развитию климатического финансирования в стране. Эти документы стали основой для презентаций и обсуждений в ходе конференции.

Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане г-жа Нарине Саакян отметила:

«Национальные адаптационные планы являются краеугольным камнем глобальных усилий по повышению устойчивости к изменению климата, выступая в качестве важнейших инструментов по снижению уязвимости и интеграции адаптации на всех уровнях планирования развития. ПРООН гордится поддержкой Правительства Туркменистана в этом ключевом процессе. В дальнейшем мы готовы сотрудничать на следующих этапах, включая разработку отраслевых НАП для ключевых секторов экономики и финализацию Рамочной программы адаптационного финансирования, которая мобилизует как внутренние, так и международные ресурсы, что обеспечит необходимые институциональные механизмы и финансовые возможности для выполнения обязательств страны по Парижскому соглашению».

В конференции приняли участие представители государственных органов, климатические эксперты, международные организации, научные и учебные учреждения, гражданское общество, представители частного сектора и дипломатических миссий.

Конференция завершилась торжественной передачей учебных материалов — учебников по интеграции адаптации к изменениям климата в управление водными ресурсами — в соответствующие университеты и научно-исследовательские институты Туркменистана для долгосрочного наращивания знаний.

В рамках мероприятия была организована фотовыставка «Изменение климата — Время действовать», которая продемонстрировала актуальность и срочность решения проблемы изменения климата через выразительные фотографии.

Выставка отразила реальные последствия изменения климата в регионе — от засух и пыльных бурь до трансформации сельских ландшафтов.

Благодаря участию туркменских специалистов экспозиция подчеркнула национальный контекст и продолжающиеся усилия на местах по адаптации к климатическим рискам.

Результаты конференции стали прочной основой для дальнейших усилий Туркменистана на пути к устойчивому климатическому будущему, сообщается в пресс-релизе ПРООН.