В Ашхабаде пройдет обучающий курс по мобильной журналистике при поддержке ОБСЕ

Центр ОБСЕ в Ашхабаде организует двухдневный обучающий курс по мобильной журналистике и созданию медиа-контента на смартфонах, который состоится 16-17 апреля. Мероприятие объединит представителей СМИ Туркменистана и экспертов-тренеров ОБСЕ из России и Таджикистана.

Программа курса охватывает широкий спектр тем: от современных медиа-трендов и философии мобильной журналистики до практических навыков создания различных форматов контента с помощью смартфона. Участники освоят техники мобильной фотографии и видеографии, научатся создавать инфографику, caption-видео и другие визуальные форматы.

Особое внимание будет уделено этическим аспектам журналистской работы: факт-чекингу, верификации информации и правилам использования сторонних материалов. Завершающая сессия посвящена применению искусственного интеллекта в мобильной журналистике – участники узнают о доступных инструментах, возможностях и потенциальных рисках использования ИИ.

Обучение построено по интенсивной схеме и включает 13 тематических сессий с практическими заданиями и разбором результатов работы участников.