Туркменистан занял третье место в рейтинге по импорту узбекских яблок

Туркменистан вошел в число стран, импортировавших наибольшее количество яблок из Узбекистана в январе-феврале 2025 года. Об этом сообщает Национальный статистический комитет Узбекистана.

За отчетный период Узбекистан экспортировал на туркменский рынок 148,6 тонн яблок. Таким образом, Туркменистан занял третье место в рейтинге по закупкам яблок из соседней страны.

Лидирующие места в списке занимают Россия (1020 тонн) и Казахстан (341,4 тонны).

Источник отмечает, что за первые два месяца текущего года Узбекистан экспортировал 1,5 тысячи тонн яблок на общую сумму 934 тысячи долларов США, что в 5,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.