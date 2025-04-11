Туркменистан демонстрирует успехи в борьбе с выбросами метана

Туркменистан добился значительного экологического прорыва, достигнув нулевого уровня выброса метана в ноябре и декабре 2024 года, согласно данным мониторинга платформы MARS, проводимого в сотрудничестве с UNEP. Особенно впечатляющие результаты зафиксированы в районе кратера Дарваза, что подтверждает эффективность климатической политики страны. Об этом говорится в сообщении организаторов Международной научно-практической конференции TESC 2025.

Как отмечается в пресс-релизе, указанные достижения стали результатом планомерной работы после присоединения Туркменистана к Глобальному обязательству по метану, объявленному Президентом Сердаром Бердымухамедовым на конференции COP28 в Дубае в 2023 году. Тогда же глава государства выступил с инициативой создания Регионального центра климатических технологий ООН в Центральной Азии.

Прогресс Туркменистана подтверждается и независимыми источниками. Согласно отчету компании KAYRROS, совокупные выбросы метана в стране в 2023 году снизились на 10% по сравнению с 2020 годом, что превышает девятипроцентное сокращение, требуемое для достижения целей 2030 года. При этом показатели улучшились даже на фоне увеличения добычи нефти и газа.

Для реализации климатических инициатив в Туркменистане была утверждена Дорожная карта на 2023–2026 годы. Также была подчеркнута приверженность страны глобальным климатическим усилиям, в том числе через ключевые национальные стратегии, такие как обновлённая Стратегия по изменению климата и утверждённый Национально определяемый вклад (НОВ), предусматривающий сокращение выбросов парниковых газов на 20% к 2030 году.

Успешный опыт Туркменистана в сокращении выбросов метана станет одной из центральных тем обсуждения на предстоящей Международной научно-практической конференции по экологическим аспектам добычи углеводородных ресурсов TESC 2025, которая состоится 5 июня в Ашхабаде.

По словам организаторов, практики, применяемые в Туркменистане, могут стать полезным примером для других стран-экспортеров энергоресурсов, стремящихся согласовать энергетическую политику с экологическими целями.

Регистрация на TESC 2025 уже открыта, участие в конференции бесплатное, а иностранным делегатам предоставляется визовая поддержка. В прошлом году мероприятие привлекло 250 делегатов из 31 страны. Зарегистрироваться можно на официальном сайте конференции.