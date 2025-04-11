«Мерву» засчитали техническое поражение в матче чемпионата Туркменистана с «Небитчи»

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Туркменистана (ФФТ) присудил марыйскому «Мерву» техническое поражение со счетом 0:3 в матче 4-го тура чемпионата Туркменистана по футболу против балканабадского «Небичти», сообщается на сайте ФФТ.

«Небитчи» – «Мерв» – 3:0 (тех.п.)», – говорится в сообщении.

Как сообщал ранее сайт «Туркменистан: Золотой век», матч 4-го тура в Балканабаде между «Небитчи» и марыйским «Мервом» не был доигран. На 64-й минуте при счёте 2:0 в пользу хозяев команда гостей покинула поле.

6-й тур чемпионата Туркменистана-2025 по футболу стартует 11 апреля матчем «Ахал» – «Мерв». 12 апреля состоится встреча «Алтын Асыр» – «Шагадам», а завершится тур 13 апреля игрой «Копетдаг» – «Небитчи». Матч «Аркадаг» – «Ашхабад» перенесен в связи с участием команды «Аркадаг» в полуфинале Лиги вызова АФК.