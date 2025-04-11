Международная экологическая конференция TESC 2025 пройдет в Туркменистане 5 июня

5 июня в Ашхабаде состоится Международная научно-практическая конференция по экологическим аспектам добычи углеводородных ресурсов (TESC 2025), приуроченная к Всемирному дню окружающей среды. Организаторами мероприятия выступают Государственные концерны «Туркменгаз» и «Туркменнебит».

Конференция станет ведущей платформой для продвижения инноваций и международного сотрудничества в области устойчивого развития углеводородного сектора. В мероприятии примут участие представители крупнейших международных организаций, включая ООН, ОБСЕ, Всемирный банк, ЕБРР, АБР, ФСЭГ, МЭА и IRENA, что обеспечит интеграцию дискуссий в глобальный контекст устойчивого развития, сообщили организаторы форума.

Под девизом «Надёжная, Устойчивая, Чистая энергия» TESC 2025 объединит государственных деятелей, научных экспертов, лидеров бизнеса и представителей международных экологических организаций для выработки практических решений экологически ответственной добычи углеводородов.

Регистрация на конференцию уже открыта. В прошлом году мероприятие привлекло 250 делегатов из 31 страны. Участие бесплатное, иностранным делегатам предоставляется визовая поддержка. Зарегистрироваться можно на официальном сайте конференции.