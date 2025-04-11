Команда «Небитчи» стала чемпионом волейбольного турнира среди вузов Туркменистана

В Ашхабаде с 1 по 8 апреля прошло волейбольный турнир «Спорт — посланник мира» среди высших учебных заведений, приуроченный к Всемирному дню здоровья.

Волейбольная команда «Небитчи» Международного университета нефти и газа имени Ягшыгельды Какаева одержала уверенные победы во всех своих матчах со счетом 3-0. Волейболисты смогли пробиться в финал турнира, последовательно обыграв команды «Бинагар», «Огуз хан» и «Юпек ёлы».

В финальном матче волейболисты команды «Небитчи» одержали уверенную победу над командой «Талып спорт» Туркменского государственного института физкультуры и спорта со счетом 3:0, завоевав чемпионский титул турнира.