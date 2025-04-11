Дипломаты Туркменистана и Италии обсудили приоритеты в наращивании сотрудничества

Вчера в ходе встречи замминистра иностранных дел Туркменистана А. Гурбанова с замминистра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли было рассмотрено развитие двусторонних отношений. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Стороны обменялись мнениями по инициативе об утверждении «Плана действий по созданию сетей многостороннего сотрудничества между ЦА и Италией на 2024-2025», который охватывает такие вопросы как энергетический переход, водные ресурсы, здравоохранение, сельское хозяйство, высшее образование и транспорт.

Также были обсуждены пути наращивания объемов торгово-экономического и инвестиционного партнерства. В числе приоритетных направлений — нефтегазовый сектор, железнодорожная отрасль, текстильная промышленность, сельское и водное хозяйство были отмечены.

Стороны констатировали обоюдную нацеленность на активизацию сотрудничества в области образования, археологии и культуры.