В Туркменистане запустили платформу видео-сопровождаемого лечения туберкулеза

В Ашхабаде начато пилотное тестирование инновационной Платформы видео-сопровождаемого лечения (ВСЛ) для пациентов с туберкулезом. Новая система, запущенная в Центре профилактики и лечения туберкулеза Дирекции центров инфекционных болезней, позволяет пациентам подтверждать прием лекарств удаленно по видео, что значительно упрощает процесс амбулаторного лечения. Об этом говорится в сообщении ПРООН в Туркменистане.

До внедрения данной платформы пациентам с туберкулезом приходилось регулярно посещать туберкулезные кабинеты в поликлиниках для приема препаратов под наблюдением медицинского персонала. Теперь, после регистрации на платформе через лечащего врача или медсестру, больные могут принимать лекарства дома, документируя процесс при помощи видеосвязи.

Особую значимость этот проект имеет для уязвимых категорий населения: пожилых людей, женщин с детьми, людей с инвалидностью, а также пациентов с лекарственно-устойчивым туберкулезом из отдаленных регионов Туркменистана, для которых регулярные визиты в медучреждения представляют серьезную сложность.

Для медицинских работников внедрение ВСЛ открывает новые возможности: улучшается контроль за приемом лекарств, снижается нагрузка на медицинские учреждения и повышается общая эффективность терапии. После успешного завершения пилотного этапа планируется распространить использование платформы на все велаяты страны, добавили в ПРООН.

Проект реализован Программой развития ООН совместно с Национальным обществом Красного Полумесяца Туркменистана при финансовой поддержке Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Для получения доступа к приложению пациентам необходимо обратиться к своему лечащему врачу.

Кроме того, ПРООН в Туркменистане запустила первый выпуск подкаста о здравоохранении — «Healthcare Insights», приуроченный ко Всемирному дню здоровья. Он посвящён борьбе с туберкулезом в Туркменистане, достижениям страны, устойчивости системы здравоохранения и важной роли международного партнёрства.