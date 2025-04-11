В Тбилиси обсудили вклад Туркменистана в укрепление международного мира и доверия

В Посольстве Туркменистана в Грузии 10 апреля состоялся брифинг для представителей грузинских СМИ, посвященный Международному году мира и доверия, а также 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. Мероприятие собрало журналистов ведущих телеканалов, печатных и электронных изданий страны.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Грузии Д.Сейитмаммедов в своем выступлении отметил, что внешнеполитические инициативы Президента Сердара Бердымухамедова получают широкую поддержку на международной арене.

В ходе брифинга были также обсуждены результаты недавнего официального визита Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Туркменистан. Посол подчеркнул ключевую роль контактов на высшем уровне в развитии двусторонних отношений.

Представителям СМИ была также представлена информация о предстоящих в Туркменистане и за рубежом праздничных мероприятиях, приуроченных к Международному году мира и доверия и 30-летию постоянного нейтралитета страны. Завершилось мероприятие демонстрацией видеоролика о нейтральном статусе Туркменистана.