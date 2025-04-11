В Ашхабаде открылся набор детей в секцию фехтования

Федерация фехтования Туркменистана объявила о начале набора детей от 6 лет в секцию фехтования в Ашхабаде. Тренировки будет проводить многократный чемпион Туркменистана и международных турниров Джуманазар Довлетназаров.

Фехтование считается уникальным видом спорта, сочетающим физическое развитие со стратегическим мышлением. Специалисты сравнивают его с шахматами, где каждый поединок – это соревнование умов и тактических навыков.

По словам представителей федерации, занятия фехтованием способствуют развитию координации движений, скорости, ловкости и выносливости у детей. Кроме того, этот вид спорта формирует концентрацию внимания, аналитическое мышление и умение быстро принимать решения.

Особое внимание уделяется безопасности юных спортсменов – благодаря современному защитному снаряжению риск получения травм минимизирован по сравнению с контактными видами спорта.

В перспективе юные фехтовальщики смогут участвовать в турнирах различного уровня, включая международные соревнования, а высокие достижения в этом виде спорта могут открыть возможности для получения стипендий в зарубежных университетах.

Записаться в секцию фехтования можно по телефону +99364467803. Занятия будут проходить в Олимпийском городке Ашхабада. Дополнительную информацию можно получить по электронной почте fencingtkm@gmail.com или в TikTok-аккаунте @fencing_tkm.