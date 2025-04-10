Туркменистан и Иран обсудили вопросы разграничения Каспийского моря

В Ашхабаде 7-8 апреля 2025 года состоялись двусторонние туркмено-иранские консультации по определению морской границы, разграничению рыболовных зон и дна Каспийского моря. Переговоры прошли в Институте Каспийского моря Туркменистана, сообщает МИД Туркменистана.

Туркменскую делегацию возглавил директор Института Каспийского моря Мырат Атаджанов, иранскую сторону представил помощник министра иностранных дел Ирана по вопросам Каспийского моря Алиреза Джахангири.

В ходе встречи стороны обсудили не только вопросы двустороннего и пятистороннего сотрудничества, но и рассмотрели ряд экологических проблем, связанных с Каспийским морем.