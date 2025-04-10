Туркменистан будет экспортировать текстильную продукцию в Волгоградскую область

Перспективы расширения взаимной торговли и улучшения деловых связей между Туркменистаном и Волгоградской областью были рассмотрены сегодня в ходе деловой встречи в Волгограде.

Во встрече приняли участие представители делового сообщества Волгоградской области и представители Туркменистана — руководители Текстильного комплекса имени Великого Сапармурата Туркменбаши (город Байрамали) и Кахкинского текстильного комплекса.

Организатором мероприятия стал Комитет экономической политики Волгограда при поддержке Консульства Туркменистана в Российской Федерации (г. Астрахань).

Основной темой обсуждения стал вопрос осуществления экспорта текстильной продукции из Туркменистана в Волгоградскую область, а также рассмотрения возможности организации совместных проектов в области текстильного производства.

В заключение встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества и реализации совместных инициатив, сообщается в пресс-релизе туркменского консульства.