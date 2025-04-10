Сербские компании приобрели экстракт солодки на бирже Туркменистана

На торговой бирже Туркменистана во вторник, 8 апреля, состоялись успешные международные сделки общей стоимостью более 1 миллиона долларов США. Предприниматели из Сербии заключили контракт с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана на закупку сухого экстракта солодкового корня, сообщается на сайте ГТСБТ.

В тот же день бизнесмены из Турции приобрели партию хлопчатобумажной пряжи у туркменских производителей. Всего за торговую сессию было оформлено три сделки на общую сумму 1 165 720 долларов США.