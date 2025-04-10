На востоке Туркменистана стартовала кампания по разведению шелкопряда

Организованная кампания по разведению шелкопряда стартовала в Койтендагском, Керкинском, Ходжамбазском и Халачском этрапах, расположенных на востоке Лебапского велаята, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

В ближайшее время к разведению шелкопряда приступят и в других областях региона.

Шелководы Лебапа намерены в этом сезоне из 27 656 единиц грены произвести 1010 тонн коконов – ценного сырья для текстильной промышленности. Это почти половина от общего количества коконов, производимых в Туркменистане.

В нынешнем сезоне здесь, наряду с импортными сортами шелкопряда, будут выращивать и такие сорта, как «Лебап-1», «Лебап-2», «Достлук-1», «Достлук-2», «Туркмен», «Ак пиле».

В настоящее время заключены договоры с около 23 тысячами опытных шелководов велаята, во всех этрапах которого к сезону полностью готовы цеха по приёму и сушке коконов.

Это позволит обеспечить бесперебойный приём продукции от арендаторов, а также оперативное определение качества кокона, его хранение и проведение соответствующих работ согласно нормам агротехники, отмечает источник.