Матч «Аркадага» с «Аль-Араби» рассудит японская бригада арбитров

Бригада арбитров из Японии во главе с Хироки Касахарой назначена на первый полуфинальный матч Лиги вызова АФК между «Аль-Араби» и «Аркадагом».

Помогать главному судье будут его соотечественники Такуми Такаги и Такеши Асада, резервным арбитром назначен Рё Танимото.

Матч между «Аль-Араби» и «Аркадагом» пройдет в Кувейте в среду, 9 апреля, и начнется в 21:00 по ашхабадскому времени. Гости сыграют в белой форме, хозяева в зеленом комплекте.

Отметим, что команды уже встречались на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги вызова АФК, тогда победу со счетом 3:2 одержали футболисты «Аль-Араби».