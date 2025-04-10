Консульский отдел посольства Азербайджана в Ашхабаде переходит на электронную запись

С 1 мая 2025 года консульский отдел посольства Азербайджанской Республики в Ашхабаде вводит новую систему организации приема граждан. Согласно официальному уведомлению, всем желающим обратиться в консульский отдел необходимо будет предварительно зарегистрироваться через Портал Электронной Очереди.

Для организации визита заявителям следует посетить официальный веб-сайт посольства Азербайджана в Туркменистане по адресу https://ashgabat.mfa.gov.az/az/category/elektron-nobat-portaly, где можно выбрать наиболее удобную дату и время для посещения консульства.