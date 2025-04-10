Группа «Галкыныш» и артисты цирка выступили в северном регионе Туркменистана

Сегодня завершаются гастроли знаменитой Группы национальных конных игр «Галкыныш» и цирковых артистов в Дашогузском велаяте.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», встреча прибывших в северный регион Туркменистана мастеров искусств превратилась в настоящий праздник с песнями и музыкой, показом театрализованного представления по мотивам эпоса «Гёрогы».

Представления проходят в здании «Белая юрта туркмен» Дашогузского велаята. Гастрольная программа насыщена красочными номерами.

Высокий уровень владения цирковым искусством продемонстрировали в первом отделении программы артисты цирка, в том числе, жонглирующий булавами, мячом и кольцами Ресул Сердаров, искусно балансирующий на высоте Арслан Курраев. Зрителей также очаровали номера с дрессированными животными.

И, конечно, «гвоздём» программы стало выступление артистов группы «Галкыныш»: местные жители ожидали их с особым волнением и интересом.

Отличительная черта выступлений джигитов «Галкыныш» – исполнение трюков верхом на скакунах на высокой скорости.

Вот и теперь артисты-конники поразили публику своим мастерством, высоким профессионализмом, отточенностью действий, бесстрашным исполнением сложных элементов.

Захватывающий конный аттракцион с акробатическими и гимнастическими трюками, джигитовкой и вольтижировкой, элементами высшей школы верховой езды неизменно сопровождали восторженные аплодисменты зрителей. Симпатии у публики вызвали скакуны Гарадаг и Гадамлы.

«В своих выступлениях мы стремимся порадовать публику сложными номерами, в том числе новыми. Что касается наших ближайших планов, – это освоение и тщательная отработка новых более сложных трюков и элементов, обучение молодых членов Группы и подготовка к выступлениям как в нашей стране, так и за рубежом», — рассказал руководитель Группы национальных конных игр «Галкыныш», заслуженный коневод Туркменистана С.Пыгыев.

В представлении также приняли участие артисты велаятского сводного танцевального коллектива Dessan, отмечает источник.

Выступлениями в Дашогузском велаяте завершился гастрольный тур по всей стране Группы национальных конных игр «Галкыныш» совместно с артистами Государственного конного цирка имени Гёроглы города Аркадаг и Государственного цирка Туркменистана.