В Китае завершено строительство самого высокого в мире автомобильного моста

В Китае построили новый автомобильный мост, который станет самым высоким в мире. Сооружение достигает высоты 625 метров над уровнем моря и простирается на почти 3 километра в длину, сообщает «МИР 24».

Мост проходит над каньоном Хуацзян и рекой Бэйпань. Теперь, чтобы оказаться на другой стороне, нужна всего одна минута. По своим параметрам он превосходит предыдущего рекордсмена — мост Дуже, находящийся в 200 километрах выше по течению той же реки.

Торжественное открытие нового моста запланировано на июнь текущего года.