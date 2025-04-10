«Аркадаг» уступил «Аль-Араби» в первом матче полуфинала Лиги вызова АФК

Чемпион Туркменистана футбольный клуб «Аркадаг» на выезде уступил кувейтскому «Аль-Араби» в первом полуфинальном матче Лиги вызова АФК.

Встреча, прошедшая в Эль-Кувейте, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. В составе победителей голы забили Кристофер Джон (72-я минута) и Сальман Аль Авали (90+4).

Ответный матч состоится в Аркадаге 16 апреля.

Напомним, на пути к полуфиналу туркменский клуб уверенно преодолел четвертьфинальный барьер, обыграв индийский «Ист-Бенгал» с общим счетом 3:1. «Аль-Араби» пробился в полуфинал, обыграв по сумме двух встреч оманский «Аль-Сиб» с общим счетом 3:2.