Авиакомпания «Туркменистан» запускает акцию на детские билеты по международным направлениям

Авиакомпания «Туркменистан» запускает акцию на детские билеты по международным направлениям

Национальный авиаперевозчик Туркменистана запустил новое специальное предложение для семей с детьми. Компания «Туркменистан» анонсировала акцию на детские билеты по шести международным направлениям.

Согласно информации от авиакомпании, граждане Туркменистана могут воспользоваться выгодным предложением при планировании перелетов по следующим маршрутам:

  • Ашхабад – Куала-Лумпур – Ашхабад
  • Ашхабад – Хошимин – Ашхабад
  • Ашхабад – Бангкок – Ашхабад
  • Ашхабад – Лондон – Ашхабад
  • Ашхабад – Франкфурт – Ашхабад
  • Ашхабад – Милан – Ашхабад

Акция будет действовать в течение двух месяцев — с 1 мая по 30 июня 2025 года. Это отличная возможность для туркменских семей организовать летний отдых и путешествия с детьми на более выгодных условиях.

Для получения подробной информации о специальных тарифах и условиях акции авиакомпания рекомендует обращаться в авиакассы по продаже билетов на территории Туркменистана.