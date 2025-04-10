Авиакомпания «Туркменистан» запускает акцию на детские билеты по международным направлениям
Национальный авиаперевозчик Туркменистана запустил новое специальное предложение для семей с детьми. Компания «Туркменистан» анонсировала акцию на детские билеты по шести международным направлениям.
Согласно информации от авиакомпании, граждане Туркменистана могут воспользоваться выгодным предложением при планировании перелетов по следующим маршрутам:
- Ашхабад – Куала-Лумпур – Ашхабад
- Ашхабад – Хошимин – Ашхабад
- Ашхабад – Бангкок – Ашхабад
- Ашхабад – Лондон – Ашхабад
- Ашхабад – Франкфурт – Ашхабад
- Ашхабад – Милан – Ашхабад
Акция будет действовать в течение двух месяцев — с 1 мая по 30 июня 2025 года. Это отличная возможность для туркменских семей организовать летний отдых и путешествия с детьми на более выгодных условиях.
Для получения подробной информации о специальных тарифах и условиях акции авиакомпания рекомендует обращаться в авиакассы по продаже билетов на территории Туркменистана.