Туркменистан посетила миссия Всемирной таможенной организации

В Ашхабаде с 31 марта по 4 апреля находилась миссия Всемирной таможенной организации (ВТамО) в целях оказания технической помощи в подготовке стратегического плана для Регионального учебного центра в Туркменистане.

В Учебном центре при Государственной таможенной службе Туркменистана эксперты ВТамО Дашгын Алиев и Жайдар Инкербаев провели рабочие встречи и семинары, чтобы проанализировать учебный процесс и определить ключевые направления для создания и эффективного функционирования Регионального учебного центра. Также эксперты помогли разработать Стратегический план для Учебного центра в соответствии с руководством ВТамО.

Эксперты ВТамО высоко оценили усилия Туркменистана по модернизации системы таможенного образования и подчеркнули важность Регионального учебного центра для повышения квалификации таможенных специалистов, сообщается на сайте таможенной службы Туркменистана.