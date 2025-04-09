Туркменистан отметил Всемирный день здоровья масштабным велопробегом

В Туркменистане широко отметили Всемирный день здоровья серией мероприятий, центральным из которых стал массовый велопробег в Ашхабаде с участием Президента Сердара Бердымухамедова, сообщает TDH.

Велопробег, стартовавший в южной части Ашхабада, где берёт начало Тропа здоровья и завершившийся в центральной части города у дворца Рухыет, продемонстрировал приверженность туркменистанцев принципам здорового образа жизни.

Аналогичные велопробеги состоялись в городе Аркадаг и во всех регионах страны. С 1 по 7 апреля в Туркменистане также прошли тематические конференции, выставки, спортивные соревнования и другие мероприятия, посвященные этому празднику.

Инициативы Туркменистана по развитию велокультуры поддержаны резолюциями Генассамблеи ООН в 2018 и 2022 годах.