Посольство Азербайджана запустило официальный сайт на туркменском языке

Посольство Азербайджанской Республики в Туркменистане внедрило туркменоязычную версию своего официального веб-сайта, значительно расширив доступ к информации для местного населения. Это нововведение является частью стратегии диппредставительства по улучшению коммуникации и повышению информационной доступности для граждан Туркменистана.

Согласно заявлению посольства, обновленная платформа позволит туркменоязычным пользователям беспрепятственно получать доступ к важным новостям, официальным объявлениям и другим информационным ресурсам. Дипломатическое представительство намерено продолжать совершенствование сайта, постепенно расширяя контент на туркменском языке.

Для ознакомления с обновленным веб-ресурсом посольства пользователи могут посетить официальный сайт по адресу https://ashgabat.mfa.gov.az/tkm.