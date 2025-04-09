Педагоги Туркменистана в рамках Erasmus+ прошли тренинги в Европе

С 8 по 29 марта преподаватели Туркменского государственного института экономики и управления и Туркменского государственного института финансов в составе делегации педагогов из стран Центральной Азии приняли активное участие в тренингах, организованных на базе ведущих университетов Европы в рамках проекта Erasmus+ «Разработка инновационных учебных программ и модулей по циркулярной экономике и устойчивому развитию».

Специализированные тренинги были направлены на интеграцию принципов циркулярной экономики в образовательный процесс вузов.

С 10 по 14 марта тренинги проходили в Неаполитанском университете имени Федерико II (г. Неаполь, Италия); с 17 по 21 марта — в Университете прикладных наук для малого и среднего бизнеса – Fachhochschule des Mittelstands (FHM) в г. Билефельд, Германия; с 24 по 28 марта завершающий цикл тренингов состоялся в Университете Сантьяго-де-Компостела (Испания).

В рамках визита также состоялась координационная встреча участников, в ходе которой были согласованы предстоящие этапы реализации инициатив по проекту.

Полученные знания и приобретённый практический опыт станут основой для разработки и реализации современных образовательных программ, способствующих более глубокому пониманию принципов устойчивого развития и циркулярной экономики. Последующее укрепление партнёрских связей между учебными заведениями Центральной Азии и Европы станет важным фактором успешной интеграции инновационных учебных модулей в рамках проекта «Разработка инновационных учебных программ и модулей по циркулярной экономике и устойчивому развитию» программы Erasmus+.