Итальянские дизайнеры представили в Ашхабаде модную одежду в туркменском стиле

В галерее Государственной академии художеств Туркменистана прошел показ модной одежды.

Свои авторские коллекции ашхабадской публике представили итальянские дизайнеры Глория Тревизиани и Клаудиа Беллини, а также их партнер по творческому процессу студентка академии Дженнет Агаева, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

В качестве гостей мероприятие посетили сотрудники посольств в Туркменистане, художники, модельеры, творческие деятели.

На церемонии открытия выступили посол Италии в Туркменистане Луиджи Феррари, руководители итальянской национальной ассоциации Federmoda Антонио Франкесчини и Роберто Корбелли.

Каждый выход профессиональных манекенщиц сопровождался дружными аплодисментами зрителей.

Глория Тревизиани и Клаудиа Беллини при создании своих коллекций старались сохранить итальянский шарм, при этом отдавая предпочтение национальному туркменскому стилю и цветовой гамме.

Четкого разграничения между коллекциями кутюрье не было, поэтому показ воспринимался как одна большая коллекция работ талантливых дизайнеров. Этому способствовали туркменские национальные ювелирные украшения и вышивка, которые широко использовались во всех трех коллекциях.

Студентка Дженнет Агаева полтора месяца провела в Италии, сотрудничая с Глорией и Клаудией.

«Мы делились своими идеями. Серебро туркменских ювелиров покорило итальянок, я же внесла в их изделия национальную вышивку», — говорит Дженнет.

После показа мод трое дизайнеров наметили перспективные планы на будущее, отмечает источник.