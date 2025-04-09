Гостем нового выпуска программы «Дипломатический диалог» стал посол Турции Ахмет Демирок

На сайте Turkmenportal вышел четвертый выпуск передачи «Дипломатический диалог» с ведущим Юнусом Алланазаровым, гостем которого стал посол Турции в Туркменистане Ахмет Демирок.

Встреча в формате интервью состоялась в стенах турецкого посольства в Ашхабаде. В ходе беседы были подробно рассмотрены ключевые аспекты двустороннего сотрудничества между Туркменистаном и Турцией, а также перспективы развития отношений в таких сферах, как энергетика, газовая промышленность, торговля, строительство, образование и туризм.

Полный выпуск интервью доступен для просмотра на сайте Turkmenportal.

В предыдущих выпусках гостями передачи становились: