Гостем нового выпуска программы «Дипломатический диалог» стал посол Турции Ахмет Демирок

Гостем нового выпуска программы «Дипломатический диалог» стал посол Турции Ахмет Демирок

На сайте Turkmenportal вышел четвертый выпуск передачи «Дипломатический диалог» с ведущим Юнусом Алланазаровым, гостем которого стал посол Турции в Туркменистане Ахмет Демирок.

Встреча в формате интервью состоялась в стенах турецкого посольства в Ашхабаде. В ходе беседы были подробно рассмотрены ключевые аспекты двустороннего сотрудничества между Туркменистаном и Турцией, а также перспективы развития отношений в таких сферах, как энергетика, газовая промышленность, торговля, строительство, образование и туризм.

Полный выпуск интервью доступен для просмотра на сайте Turkmenportal.

В предыдущих выпусках гостями передачи становились: