В Москве к 95-летию Медениет Шахбердыевой состоялся концерт «Туркменский соловей»

В Москве состоялся концерт «Туркменский соловей», посвященный 95-летию со дня рождения выдающейся туркменской оперной певицы Медениет Шахбердыевой.

Этим концертом, организованным в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств «Галерея искусств Зураба Церетели», открылся новый сезон IX Московского международного фестиваля искусств «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», мероприятие посетили представители посольства Туркменистана во главе с послом Эсеном Айдогдыевым, деятели творческой и научной интеллигенции, а также представители туркменской диаспоры Москвы.

В концерте выступили музыкальные коллективы и солисты, среди них: смешанный хор студии при Академическом ансамбле песни и пляски войск национальной гвардии РФ под управлением Валерии Горюновой, пианист-виртуоз Елисей Бабанов, артистка «Геликон-Оперы» Дарья Гусейнова (сопрано) и юная скрипачка Ксения Черкасова. К ним присоединились лауреаты фестиваля «Звуки дутара» прошлых лет – сопрано Яна Коломиец, Маргарита Гаврилина, Елена Дружинкина и Полина Верес.

Вечер вёл известный дирижёр и театральный педагог Евгений Волков.

Программа концерта включала избранные произведения из богатого репертуара Медениет Шахбердыевой: арии из европейской оперной классики и романсы туркменских композиторов.

Медениет Шахбердыева была настоящей музой для целой плеяды туркменских деятелей искусства: ей посвящались стихи и музыка. Будучи солисткой Туркменского государственного театра оперы и балета имени Махтумкули, она отличалась необычайной энергией, жизнерадостностью и всегда стремилась помочь окружающим, проявляя доброту и отзывчивость. На протяжении долгого времени и до конца своей жизни артистка посвятила себя педагогической деятельности в консерватории, искренне любила свою работу, с большой теплотой относилась к своим ученикам, прививая им любовь к искусству.