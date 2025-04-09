В вузе Туркменистана проходит международная конференция по экологическому образованию

В Туркменском государственном университете имени Махтумкули проходит Международная научно-практическая онлайн-конференция «Приоритетные направления реализации Целей устойчивого развития: экологическое образование и современные проблемы охраны окружающей среды».

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», в форуме принимают участие более 180 профессоров, преподавателей и ученых из 74 высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов Туркменистана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, России, Беларуси, Ирана, Турции, Венгрии, Великобритании, Германии, Северной Македонии, Польши, Бельгии, Румынии, Индии, Пакистана, Японии, Вьетнама, Кореи, Нигерии и Алжира.

На церемонии открытия конференции подчеркивалось, что независимый постоянно нейтральный Туркменистан, являясь активным сторонником укрепления международного мира и доверия, целенаправленно и эффективно проводит государственную экологическую политику, направленную на обеспечение экологической устойчивости и безопасности на региональном и глобальном уровне, что является одной из важнейших задач современного мирового сообщества.

Одной из региональных инициатив, выдвинутых Туркменистаном, является Резолюция «О сотрудничестве между ООН и Международным фондом спасения Арала», направленная на улучшение экологической и социально-экономической ситуации в Приаралье и развитие международного сотрудничества по предотвращению негативного воздействия проблем Аральского моря на регион.

В выступлениях говорилось, что в целях достижения экологической безопасности в Туркменистане постоянно модернизируется природоохранное законодательство, ведется работа по его приведению в соответствие с экологическими нормами международных конвенций и соглашений в области экологии и охраны окружающей среды.

Сегодня работа конференции продолжает свою работу в трех тематических секциях: Роль инновационных технологий в развитии экологического образования; Мониторинг эффективного использования водных и земельных ресурсов; Основные проблемы изучения и охраны биологического разнообразия.

Конференция проводится в целях глубокого анализа современных вопросов экологии, связанных с изменением климата, а также укрепления международного сотрудничества в области научных исследований и образовательных программ в этом направлении, отмечает источник.