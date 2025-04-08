Туркменские школьники и студенты завоевали 55 медалей на международных олимпиадах

В первом квартале 2025 года туркменские учащиеся успешно выступили на международных предметных интернет-олимпиадах, завоевав 55 медалей. Об этом сообщила заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Байрамгуль Ораздурдыева в ходе отчета об итогах работы подведомственных структур за январь-март текущего года, передает TDH.

По словам вице-премьера, в отчетный период были продолжены реформы, направленные на формирование образованного и интеллектуально развитого поколения. Помимо участия в олимпиадах, в стране прошли Международный учебно-практический семинар «Язык – важнейшее средство доброжелательных взаимоотношений» и интернет-олимпиады по различным дисциплинам.

Ораздурдыева также отметила, что организованно велась работа по приему в аспирантуру и докторантуру, а также по регистрации соискателей на ученую степень. В научной сфере была проведена Международная научно-практическая конференция «Мир и доверие – надежная основа сохранения экологического благополучия на планете».

В сфере здравоохранения в лечебно-профилактических учреждениях страны внедрялись передовые методы профилактики и лечения заболеваний. За счет средств Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова проведены различные операции и лечение больных детей. В городе Аркадаг состоялись международная конференция и торжественные мероприятия, приуроченные к 4-й годовщине образования этого фонда.

В области спорта велась работа по подготовке спортсменов к Олимпийским играм и международным турнирам, национальные сборные команды завоевали ряд медалей.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, резюмируя отчет, подчеркнул необходимость эффективной работы в научно-образовательной области, сферах здравоохранения, физкультуры и спорта. Глава государства поручил широко применять в работе высших учебных заведений возможности цифровой системы, продолжать проведение международных турниров и олимпиад среди учащихся, а также принимать меры по утверждению здорового образа жизни среди молодежи.