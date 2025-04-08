Туркменистан принимает участие в инициативе «Центральная Азия, свободная от туберкулеза»

Туркменистан наряду со всеми странами Центральной Азии принимает участие в инициативе «Центральная Азия, свободная от туберкулеза», стартовавшей сегодня под эгидой Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения в Астане.

Данная инициатива призвана ускорить процесс ликвидации туберкулеза, включая его лекарственно-устойчивые формы, во всех государствах субрегиона к 2030 году.

Министры здравоохранения и высокопоставленные официальные лица из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана собрались в Астане, чтобы отметить начало реализации инициативы и подписать совместную декларацию, в которой они обязуются укреплять сотрудничество и продвигать усилия по ликвидации туберкулеза в тесном взаимодействии с ВОЗ, партнерством «Остановить ТБ», Глобальным фондом, гражданским обществом и другими партнерами.

Несмотря на то, что за последнее десятилетие пять стран Центральной Азии добились огромного прогресса в борьбе с туберкулезом, внедряя новые режимы лечения и инвестируя в усиление эпиднадзора, инициатива «Центральная Азия, свободная от туберкулеза» поможет придать их усилиям дополнительный импульс, чтобы добиться ликвидации этого заболевания в субрегионе к 2030 г.

Это предполагает:

обеспечение тестирования не менее 95% новых случаев ТБ и рецидивов заболевания с помощью рекомендованных ВОЗ быстрых диагностических тестов, которые были внедрены во всех пяти государствах субрегиона;

расширение масштабов применения более коротких безынъекционных режимов лечения лекарственно-устойчивого ТБ, обеспечивающих успешность химиотерапии на уровне 85% или более;

ускорение распространения и внедрения новых и инновационных вакцин против ТБ, когда они станут доступными;

интеграцию мер по борьбе с ТБ и противотуберкулезного лечения в работу системы первичной медико-санитарной помощи каждой страны, при этом Европейский центр ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи в Алматы (Казахстан) будет играть решающую руководящую роль.

Европейский региональный директор ВОЗ д-р Ханс Клюге сказал:

«Я выражаю признательность политическому руководству и органам здравоохранения государств-членов ВОЗ в Центральной Азии за их неуклонную приверженность цели ликвидации этого древнего, упорного зла раз и навсегда. Сейчас мы как никогда близки к достижению успеха, но прохождение этого заключительного этапа будет непростым. Потребуются политическая приверженность и последовательные инвестиции в диагностику, лечение и всеобщий охват населения услугами здравоохранения, чтобы их получили все, кто в них нуждается. Кроме того, мы должны стремиться к искоренению стигмы и дискриминации, связанных с ТБ, обеспечивая чуткое и уважительное отношение ко всем пациентам, как того они заслуживают. Я верю, что Центральная Азия сможет справиться с этой задачей, и мы готовы оказать поддержку на всех этапах».

С учетом ощутимых результатов, ожидаемых к 2027 году, инициатива «Центральная Азия, свободная от туберкулёза» будет служить для пяти государств Центральной Азии структурированной основой для оценки и активизации их усилий по ликвидации туберкулеза.