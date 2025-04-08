Туркменистан и Япония будут проводить совместные исследования в водородной энергетике

Сегодня Министерство образования Туркменистана и один из ведущих вузов Японии Университет Цукуба подписали Меморандум о взаимопонимании в проведении совместных исследований в области водородной энергетики.

Подписание меморандума прошло в онлайн формате, сообщается на сайте министерства.

Подписанный документ является еще одним важным этапом сотрудничества в сфере образования между Туркменистаном и Японией, главной целью которого является проведение совместных исследований в такой перспективной и важной области как водородная энергетика, а также разработка экологически чистых и устойчивых энергетических технологий.

Меморандум открывает путь не только к расширению сотрудничества между двумя странами, но и развитию международных научных связей, а также приобретению нового опыта молодыми учеными и студентами, отмечает источник.