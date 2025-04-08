Строительно-промышленный комплекс Туркменистана перевыполнил квартальный план на 15,9%

В первом квартале 2025 года строительно-промышленный комплекс Туркменистана значительно превысил запланированные показатели, выполнив план по производству продукции и осуществлённым работам на 115,9%. Об этом сообщил заместитель председателя Кабинета Министров Баймырат Аннамаммедов в ходе своего отчёта, передает TDH.

По данным вице-премьера, все ключевые ведомства и организации комплекса продемонстрировали существенное перевыполнение запланированных показателей. Так, Министерство строительства и архитектуры исполнило план на 112,8%, а Министерство промышленности и строительного производства достигло уровня 120,5%.

Особенно высокие результаты показал Государственный концерн «Türkmenhimiýa», где выполнение плана составило 127,1%. Министерство энергетики также преодолело плановые показатели, выполнив их на 104,4%.

Государственное агентство по управлению строительством автомобильных дорог и хякимлик города Ашхабад также справились с поставленными задачами, выполнив планы на 109,5% и 108,1% соответственно.

Заслушав отчёт, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул необходимость дальнейшего увеличения объёмов производства в строительно-промышленном комплексе, модернизации энергетической отрасли, внедрения современных технологий и эффективного использования производственных мощностей. Глава государства дал вице-премьеру ряд конкретных поручений по этим направлениям.