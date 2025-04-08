Председатель YTB Абдуллах Эрен: «Мы очень любим туркменский народ. У нас общее историческое прошлое»

Председатель Управления по делам турок за рубежом и родственных общин (YTB) Абдуллах Эрен и сопровождающая его делегация начали официальный визит в Ашхабад 7 апреля. В ходе визита турецкая делегация провела ряд встреч и посетила образовательные и культурные объекты столицы.

В интервью журналистам Эрен отметил значимость Туркменистана для турецкого народа: «Туркменистан имеет жизненно важное значение с точки зрения турецкой культуры и истории. Из этого региона Хорасан и Хорезм вышли величайшие ученые, политики и государственные деятели турецко-исламской истории».

Председатель YTB положительно отозвался о развитии современного Туркменистана под руководством Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.

Делегация уже посетила посольство Турции в Ашхабаде и туркмено-турецкую школу. По программе визита также запланированы посещение мечети Эртогрулгазы и Культурного центра, встречи с министрами образования и культуры Туркменистана, а также с ректорами пяти ведущих университетов страны.

Значительное внимание в ходе визита уделяется вопросам образовательного сотрудничества. С 1992 года Турция предоставила государственные стипендии более чем 3000 молодым туркменам. В настоящее время в Турции обучается около 29 тысяч студентов из Туркменистана, из которых 100 человек получают турецкие стипендии.

«В 2024-2025 учебном году из Туркменистана поступило 524 заявки на получение турецких стипендий. Мы планируем предоставить стипендии как минимум ста студентам в этом году», — сообщил Абдуллах Эрен.

Председатель YTB также упомянул, что текущий объем торговли между странами составляет около 2,5 миллиардов долларов, и планируется увеличить его до 5 миллиардов.

«Мы очень любим туркменский народ. У нас общее историческое прошлое», — подчеркнул Эрен, отметив значимость Туркменистана как неотъемлемой части тюркского мира наряду с Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном.