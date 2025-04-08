В туркменском вузе открылся новый Клуб ЮНЕСКО

В Ашхабаде, в Международном университете гуманитарных наук и развития состоялось торжественное открытие нового Клуба ЮНЕСКО «Мир, доверие – основа гуманизма и развития» — шестого по счету в Туркменистане.

Как нам сообщили в вузе, церемония открытия прошла при участии почетных гостей — Ответственного секретаря Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемовой, а также профессоров, преподавателей и студентов, внесших достойный вклад в научно-образовательное и культурно-гуманитарное развитие страны.

Основная цель нового клуба — воспитание молодежи на национальных и общекультурных ценностях, пробуждение интереса к изучению истории, культуры и традиций Туркменистана.

В конференц-зале университета, где проходила церемония открытия, состоялось праздничное мероприятие и концерт.