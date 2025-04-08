В Туркменистане подвели итоги работы МИД за январь-март 2025 года

В первом квартале текущего года Туркменистан провел 178 онлайн-встреч различного уровня и подписал 31 международный документ, о чем сообщил заместитель председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в ходе отчета о деятельности МИД на заседании Кабмина в субботу, сообщает TDH.

По словам главы внешнеполитического ведомства, за отчетный период Туркменистан успешно развивал дружественные отношения и конструктивное сотрудничество как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Среди ключевых дипломатических событий Мередов отметил январский визит Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова в Княжество Монако, февральский рабочий визит главы Республики Татарстан Российской Федерации Рустама Минниханова в Туркменистан, а также мартовский официальный визит Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

Министр подчеркнул, что в стране на регулярной основе проводятся официальные переговоры и встречи с представителями зарубежных государств и международных организаций, осуществляются двусторонние контакты по линии внешнеполитических ведомств, систематически проводятся межмидовские консультации. Также предпринимаются целенаправленные шаги по наращиванию внешнеэкономических связей страны.

Президент Сердар Бердымухамедов, резюмируя отчет, отметил, что независимый нейтральный Туркменистан реализует внешнюю политику, нацеленную на обеспечение всеобщего благополучия, и поручил министру иностранных дел расширять установленные отношения со странами мира и региона в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах.