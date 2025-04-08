В Туркменистане подвели итоги работы в сфере культуры за январь-март 2025 года

Заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Бахар Сейидова представила отчет о показателях в сферах культуры и СМИ за январь-март 2025 года. В течение этого периода в стране были организованы многочисленные культурные мероприятия, приуроченные к объявлению 2025 года «Международным годом мира и доверия», 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и другим значимым датам. Об этом говорится в сообщении TDH.

По словам вице-премьера, в первом квартале проводились различные песенно-музыкальные выступления, были подведены итоги творческих конкурсов и открыты новые объекты социально-культурного назначения. Особое внимание уделялось развитию международного сотрудничества с акцентом на значении нейтрального статуса страны.

В ходе отчета Сейидова также проинформировала о работе библиотек, музеев, Национального управления по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры, Туркменской государственной издательской службы, Объединения Türkmenfilm и средств массовой информации.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, заслушав доклад, поручил вице-премьеру обеспечить высокий уровень подготовки запланированных мероприятий, а также продолжить работу по изучению культурного наследия и реставрации историко-культурных памятников страны.