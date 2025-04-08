Все виды транспорта Туркменистана показали положительную динамику роста в первом квартале

В первом квартале текущего года темп роста работ и услуг в транспортно-коммуникационном секторе Туркменистана достиг 118,4%. Об этом сообщил Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Мамметхан Чакыев на заседании Кабмина, пишет TDH.

Согласно представленному отчету, грузоперевозки автомобильным, железнодорожным, воздушным, морским и речным транспортом выросли на 4,3%, а пассажироперевозки увеличились на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее высокие показатели роста продемонстрировали агентство «Türkmenhowaýollary» с результатом 126,5% и агентство «Türkmendeňizderýaýollary» – 125,5%. Темп роста оказанных услуг по агентству «Türkmenaragatnaşyk» составил 122%, «Türkmenawtoulaglary» – 110,4%, а «Türkmendemirýollary» – 107,1%.

В ходе заседания также была представлена информация о мерах, принимаемых в рамках реализации «Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 годы».

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, заслушав отчет, подчеркнул важность дальнейшей эффективной работы по развитию национального транспортно-коммуникационного комплекса и полному использованию международного транспортно-транзитного потенциала страны. Руководителю Агентства были даны конкретные поручения по этим направлениям.