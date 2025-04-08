Атагулыев рассказал об экономических показателях Туркменистана в первом квартале 2025 года

Заместитель председателя Кабмина Туркменистана Нокер Атагулыев представил отчет об экономических достижениях страны за первый квартал 2025 года. По его словам, товарооборот вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а производство продукции увеличилось на 1,2%. Об этом сообщает TDH.

Наиболее заметный прогресс отмечен в текстильной промышленности, где рост составил 14,2%. Производство хлопковой пряжи увеличилось на 42,9%, тканей – на 50,9%, а кожаных изделий – на 40,4%. Швейные и трикотажные изделия показали рост в 4,3%. Государственное объединение «Türkmenhaly» перевыполнило план по производству ковровой продукции на 5,1%.

За отчетный период Государственная товарно-сырьевая биржа провела 72 торговые сессии, в ходе которых было зарегистрировано 6878 договоров. Темп роста работ Торгово-промышленной палаты составил 102,1%.

Позитивную динамику продемонстрировал также Союз промышленников и предпринимателей. Объемы производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции выросли на 7,1%, а промышленной – на 4,3%.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, заслушав отчет, подчеркнул необходимость дальнейшего развития цифровой экономики и электронной торговли. Глава государства поручил уделять особое внимание обеспечению внутреннего рынка продовольственной продукцией и востребованными товарами, а также расширению ассортимента и увеличению объемов текстильной продукции.