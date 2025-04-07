Xiaomi впервые продала 30 тыс. электрокаров за месяц: о росте продаж в Китае отчитались все

Китайские производители электромобилей, включая Xiaomi, BYD и Xpeng, отчитались о росте продаж в марте 2025 года. Как сообщает CNBC, все основные компании в отрасли отчитались об увеличении поставок, что указывает на восстановление спроса после сезонно слабых первых двух месяцев года.

Xiaomi впервые смогла реализовать за месяц более 29 тыс. машин. До этого компания пять месяцев подряд продавала свыше 20 тыс. машин ежемесячно.

Успех позволил Xiaomi объявить об амбициозной цели достичь продажи 350 тыс. автомобилей за год. Для этого она расширит завод в Пекине.

Другие производители электромобилей в Поднебесной также процветают. Xpeng продала 33 205 электромобилей, показав рост на 268 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Leapmotor (входит в концерн Stellantis) поставила 37 095 машин, что на 154 % больше, чем в марте 2024-го. Li Auto отгрузила 36 674 электромобиля — рост на 26,5 %, но это все же ниже уровня второй половины 2024 года.

Лидером не только в Китае, но и в мире является BYD, которая реализовала 371 419 автомобилей, увеличив продажи на 57,9 %. Экспорт компании достиг 72 723 машин. К тому же в прошлом месяце компания представила технологию быстрой зарядки Super e-Platform, позволяющую восполнить запас хода на 400 км всего за 5 минут.

Nio поставила 15 039 электромобилей (рост 26,7 %), Zeekr (принадлежит Geely) — 15 422 (рост 18,5 %). Tesla продала в Китае 78 828 машин, но продажи упали на 11,5 %.

В первом квартале BYD лидирует с показателем 986 098 автомобилей. Согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, все остальные конкуренты отстают от BYD в разы. Так, квартальные продажи Tesla в Китае составили 172 754 электромобиля. Продажи Xpeng по сравнению с прошлым годом выросли в первом квартале на 331 % и достигли 94 008 электромобилей. Leapmotor увеличила квартальные поставки более чем вдвое — до 87 552 электромобилей с 33 410 единиц годом ранее.