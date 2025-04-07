Университет в Вене зачислил нейросеть на программу цифрового искусства

Университет прикладного искусства в Вене зачислил искусственный интеллект по имени «Флинн» на программу цифрового искусства. Это первый известный случай, когда нейросеть официально получила статус студента высшего учебного заведения, пишет МИР24.

Согласно информации, «Флинн» прошла стандартную процедуру поступления, которая включала подачу творческого портфолио, участие в собеседовании и проверку соответствия требованиям программы.

Нейросеть будет посещать занятия наряду с другими студентами программы цифрового искусства. Университет прикладного искусства в Вене, таким образом, стал первым учебным заведением, предоставившим искусственному интеллекту возможность получать формальное образование.