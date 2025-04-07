Новый Mercedes S-Class предлагает продвинутый автопилот и ИИ

Mercedes-Benz представила S-Class 2025 года с широкими возможностями персонализации.

Главное новшество — улучшенный автопилот Drive Pilot. Он работает на скоростях до 95 км/ч на немецких автобанах, используя 35 сенсоров, включая LiDAR. Система берет управление на себя, позволяя водителю отвлечься. При необходимости она возвращает контроль или безопасно останавливает машину.

Мультимедиа MBUX теперь включает ChatGPT и Bing для общения и поиска, а также навигацию от Google.

Пассажиры сзади могут смотреть фильмы через RIDEVU.

Программа Manufaktur предлагает 50 новых цветов кузова и 25 вариантов отделки салона. Специальная версия Edition получила элементы AMG и премиальную аудиосистему.

Все изменения подчеркивают комфорт и технологичность автомобиля.





