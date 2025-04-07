Новый Hyundai Nexo на водороде способен проехать 700 км за 5 минут заправки

Hyundai Motor представила на Сеульском автосалоне новую модель Nexo. Этот автомобиль на водородных топливных элементах (FCEV) проезжает 700 км и заправляется менее чем за 5 минут, сообщает ITHome.

Машина нового поколения использует язык дизайна Steel Art, вдохновленный концепт-каром Initium, представленным в октябре 2024 года. В новинке отказались от округлых линии, появились четырехточечные светодиодные фонари.

В салоне установлены два экрана по 12,3 дюйма, проекционный дисплей на 12 дюймов и аудиосистема B&O с 14 динамиками. Есть сенсорная панель для кондиционера, беспроводная зарядка для двух телефонов и экраны вместо боковых зеркал.



Nexo оснащен аккумулятором на 2,64 кВт·ч, водородной батареей, а также двигателем на 201 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 7,8 секунды.

Объем бака для водорода вырос до 6,69 кг. Это и дало запас хода в 700 км. При этом заправка водородом занимает меньше 5 минут.