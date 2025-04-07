На некоторых улицах Ашхабада 7 апреля временно ограничат движение транспорта

Движение транспорта будет ограничено на нескольких улицах Ашхабада утром 7 апреля в связи с проведением массового велопробега по случаю Всемирного дня здоровья. Об этом Turkmenportal сообщили в Службе дорожного надзора МВД Туркменистана.

«Ограничения будут действовать в течение полутора часов. Маршрут велосипедистов пройдет от Тропы здоровья по проспекту Арчабиль, далее на север от кругового движения на пересечении проспектов Арчабиль и Битарап Туркменистан, по проспекту Битарап Туркменистан до Дворца Рухыет», – рассказали в ведомстве.

Как отметили в МВД, водителям рекомендуется планировать свои маршруты заранее и использовать альтернативные пути движения по проспектам Андалиба, Туркменбаши и Гарашсызлык.